После Нового года некоторые украинцы могут остаться без пенсии: кому не повезет
Если до Нового года пенсионеры – внутренне перемещенные лица не пройдут верификацию, они могут остаться без выплат.
Об этом предупреждают в Минсоцполитики.
Верификация личности
Чтобы не потерять выплаты с Нового года, внутренне перемещенные лица должны пройти верификацию. То есть подтвердить личность и свои данные. Это можно сделать двумя стособами.
- Онлайн:
Подтверждение вашей личности может происходить через видеоконференцию с уполномоченными лицами.
- Оффлайн:
Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка". Сотрудник проведет идентификацию.
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Во время процедуры вам придется провести финансовую операцию с использованием PIN-кода.
Сообщается, что некоторые граждане имеют право получать пенсию и за границей. Средства могут поступать на счет или выдаваться через почту. Пока "Укрпочта" осуществляет международные переводы только в Польшу, однако впоследствии этот эксперимент может распространиться и на другие страны.
Напомним, в Украине 2024 года власти обещают осуществить перерасчет пенсионных выплат за три этапа. Первый стартует уже в начале нового года.
В итоге минимальная сумма пенсии по возрасту для граждан, достигших 65 лет, составит 40% от уровня минимальной зарплаты.