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После Нового года некоторые украинцы могут остаться без пенсии: кому не повезет

29 сентября 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
После Нового года некоторые украинцы могут остаться без пенсии: кому не повезет
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Если до Нового года пенсионеры – внутренне перемещенные лица не пройдут верификацию, они могут остаться без выплат.

Об этом предупреждают в Минсоцполитики.

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Верификация личности

Чтобы не потерять выплаты с Нового года, внутренне перемещенные лица должны пройти верификацию. То есть подтвердить личность и свои данные. Это можно сделать двумя стособами.

  • Онлайн:

Подтверждение вашей личности может происходить через видеоконференцию с уполномоченными лицами.

  • Оффлайн:

Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка". Сотрудник проведет идентификацию.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Во время процедуры вам придется провести финансовую операцию с использованием PIN-кода.

Сообщается, что некоторые граждане имеют право получать пенсию и за границей. Средства могут поступать на счет или выдаваться через почту. Пока "Укрпочта" осуществляет международные переводы только в Польшу, однако впоследствии этот эксперимент может распространиться и на другие страны.

Напомним, в Украине 2024 года власти обещают осуществить перерасчет пенсионных выплат за три этапа. Первый стартует уже в начале нового года.

В итоге минимальная сумма пенсии по возрасту для граждан, достигших 65 лет, составит 40% от уровня минимальной зарплаты.

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