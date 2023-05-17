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Після промови Президента Франції відлупцювали родича його дружини

17 травня 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Після промови Президента Франції відлупцювали родича його дружини
Президент Франції Еммануель Макрон відвідує лабораторію Інституту Кюрі з першою леді Бріжит Макрон, 16.05.23 Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після телезвернення президента Франції у понеділок кілька молодиків доряче відлупцювали внучатого племінника першої леді Франції Бріжит Макрон. Жан-Батіст Троньє отримав удари по голові, руках і ногах і зараз чекає на результати обстежень.

На нього напали біля сімейної шоколадної крамниці, яка нео дноразово ставала мішенню протестувальників.Про це повідомляє видання ВВС.

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Відомо, що вісьомох нападників після нападу заарештували.

Бріжит Макрон заявила, що вона повністю солідарна зі своєю родиною та засудила напад за "боягузтво, дурість і насильство".

"Я неодноразово засуджувала це насильство, яке може призвести лише до найгіршого", — сказала вона.

Батько Жана-Батіста Троньє, Жан-Олександр Троньє, заявив французьким ЗМІ, що нападники "переступили межу" та образили "президента, його дружину та нашу родину".

Протести у Франції

У Франції прокотилася хвиля протестів після ухвалення в країні реформи пенсійної системи, згідно з якою планують підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років. 

Заворушення призвели до підпалу одного з улюблених ресторанів президента в Парижі, а також до нападів на офіси місцевих і національних політиків.

Нагадаємо, російські офіційні особи різко розкритикували висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Росія стає підпорядкованою Китаю. Вони стверджують, що західні країни повинні прийняти світ, в якому тісні зв'язки Росії з Пекіном відіграють значну роль.

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