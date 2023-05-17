Після промови Президента Франції відлупцювали родича його дружини
Після телезвернення президента Франції у понеділок кілька молодиків доряче відлупцювали внучатого племінника першої леді Франції Бріжит Макрон. Жан-Батіст Троньє отримав удари по голові, руках і ногах і зараз чекає на результати обстежень.
На нього напали біля сімейної шоколадної крамниці, яка нео дноразово ставала мішенню протестувальників.Про це повідомляє видання ВВС.
Відомо, що вісьомох нападників після нападу заарештували.
Бріжит Макрон заявила, що вона повністю солідарна зі своєю родиною та засудила напад за "боягузтво, дурість і насильство".
"Я неодноразово засуджувала це насильство, яке може призвести лише до найгіршого", — сказала вона.
Батько Жана-Батіста Троньє, Жан-Олександр Троньє, заявив французьким ЗМІ, що нападники "переступили межу" та образили "президента, його дружину та нашу родину".
Протести у Франції
У Франції прокотилася хвиля протестів після ухвалення в країні реформи пенсійної системи, згідно з якою планують підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.
Заворушення призвели до підпалу одного з улюблених ресторанів президента в Парижі, а також до нападів на офіси місцевих і національних політиків.
Нагадаємо, російські офіційні особи різко розкритикували висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Росія стає підпорядкованою Китаю. Вони стверджують, що західні країни повинні прийняти світ, в якому тісні зв'язки Росії з Пекіном відіграють значну роль.