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После речи Президента Франции избили родственника его жены

17 мая 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
После речи Президента Франции избили родственника его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон посещает лабораторию Института Кюри с первой леди Брижит Макрон, 16.05.23 Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После телеобращения президента Франции в понедельник несколько молодых людей избили внучатого племянника первой леди Франции Брижит Макрон. Жан-Батист Тронье получил удары по голове, рукам и ногам и сейчас ждет результатов обследований.

На него напали возле семейного шоколадного магазина, который неоднократно становился мишенью протестующих. Об этом сообщает издание BBC.

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Известно, что восьмерых нападавших после нападения арестовали.

Брижит Макрон заявила, что она полностью солидарна со своей семьей и осудила нападение за "трусость, глупость и насилие".

"Я неоднократно осуждала это насилие, которое может привести только к самому худшему", — сказала она.

Отец Жана-Батиста Тронье, Жан-Александр Тронье, заявил французским СМИ, что нападающие "перешагнули границу" и оскорбили "президента, его жену и нашу семью".

Протесты во Франции

Во Франции прокатилась волна протестов после принятия в стране реформы пенсионной системы, согласно которой планируется повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Беспорядки привели к поджогам одного из любимых ресторанов президента в Париже, а также к нападениям на офисы местных и национальных политиков.

Напомним, российские официальные лица подвергли резкой критике высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия становится подчиненной Китаю. Они утверждают, что западные страны должны принять мир, где тесные связи России с Пекином играют значительную роль.

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