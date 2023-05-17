После речи Президента Франции избили родственника его жены
После телеобращения президента Франции в понедельник несколько молодых людей избили внучатого племянника первой леди Франции Брижит Макрон. Жан-Батист Тронье получил удары по голове, рукам и ногам и сейчас ждет результатов обследований.
На него напали возле семейного шоколадного магазина, который неоднократно становился мишенью протестующих. Об этом сообщает издание BBC.
Известно, что восьмерых нападавших после нападения арестовали.
Брижит Макрон заявила, что она полностью солидарна со своей семьей и осудила нападение за "трусость, глупость и насилие".
"Я неоднократно осуждала это насилие, которое может привести только к самому худшему", — сказала она.
Отец Жана-Батиста Тронье, Жан-Александр Тронье, заявил французским СМИ, что нападающие "перешагнули границу" и оскорбили "президента, его жену и нашу семью".
Протесты во Франции
Во Франции прокатилась волна протестов после принятия в стране реформы пенсионной системы, согласно которой планируется повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
Беспорядки привели к поджогам одного из любимых ресторанов президента в Париже, а также к нападениям на офисы местных и национальных политиков.
Напомним, российские официальные лица подвергли резкой критике высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия становится подчиненной Китаю. Они утверждают, что западные страны должны принять мир, где тесные связи России с Пекином играют значительную роль.