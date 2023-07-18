Пляжний сезон відкрито: де в Україні можна купатися

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Часом українці ризикують своєю безпекою й відпочивають біля тих водойм, де це заборонено. Тому важливо знати, де в Україні можна безпечно поплавати й позасмагати, а де цього робити не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Де в Україні заборонено купатися

Зазначається, що найнебезпечнішими водоймами є ті, що розташовані "в зоні бойових дій, на окупованих територіях та в областях, де було багато масованих обстрілів", а також ті, що розташовані близько до лінії фронту.

Тому не можна навіть наближатися до водойм у Харківській, Сумській, Чернігівській областях.

Є лише деякі детально перевірені місця, де є дозвіл на пляжний відпочинок:

Харків — Журавлівський гідропарк, "Петренки", Олексіївський гідропарк, а також відкриті зони відпочинку у Безлюдівській громаді, Пісочинській та Зміївській. На решті території області купатися категорично заборонено.

Суми — міський пляж Охтирки.

Донеччина — кілька пляжів у Добропільській громаді.

У столиці більшість пляжів не відповідають санітарним нормам, тому там купатися не можна. Йдеться, зокрема, про такі: Веселка, Дитячий, Молодіжний, Тельбін, Центральний, Троєщина, Чорторий, Галерний, Вербний та Пуща Водиця.

Щодо Одеси та області — купатися також заборонено через мінну небезпеку. До того ж через підрив Каховської ГЕС у море потрапили токсичні речовини та прісна вода, що негативно вплинуло на стан морських мікроорганізмів. Тому цьогоріч варто забути про відпочинок на чорноморському узбережжі через мінну небезпеку та забруднену воду.

Заборонено не лише купатися у Чорному морі, а й ловити рибу. Також купання заборонено у Миколаївській та Херсонській областях через присутність вибухонебезпечних предметів у воді.

В яких місцях купатися дозволено

В Україні є інші пляжі, що так само пройшли перевірку та є абсолютно безпечними. Однак рятувальники наполягають оминати дикі пляжі та купатися лише в облаштованих для відпочинку місцях.

Купатися можна в таких місцях:

Черкаси — Митницький, Казбетський та Сосновський пляжі.

Волинь — Шацькі озера, де цьогоріч відпочивальників набагато більше, ніж у попередні роки. Купатися можна, однак не дозволяється влаштовувати гучних вечірок через комендантську годину.

Львівщина — можна купатися у 18 водоймах області, оскільки вони вважаються найбезпечнішими. Найпопулярніші водойми перевірили відповідні служби.

Карпати та Закарпатська область — можна купатися в більшості водойм, оскільки мінімальний ризик щось підхопити та наткнутися на вибухонебезпечний предмет у воді.

"Однак рятувальники дотримуються суворих рекомендацій: перш ніж відвідати пляж, варто переконатись у його безпеці. Пляж має бути облаштований, неподалік має бути укриття, а поруч мають бути рятувальники", — зазначає видання.

Нагадаємо, що на Одещину приїздять відпочивати не тільки громадяни України, а й іноземці. Втім, слід пам’ятати, що в регіоні діє заборона купатись у морі.