Пляжный сезон открыто: где в Украине можно купаться

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Иногда украинцы рискуют своей безопасностью и отдыхают у тех водоемов, где это запрещено. Поэтому важно знать, где в Украине можно безопасно поплавать и позагорать, а где этого нельзя делать.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте также:

Где в Украине запрещено купаться

Отмечается, что наиболее опасными водоемами являются те, что расположены "в зоне боевых действий, на оккупированных территориях и в областях, где было много массированных обстрелов", а также те, которые расположены близко к линии фронта.

Поэтому нельзя даже приближаться к водоемам в Харьковской, Сумской, Черниговской областях.

Есть лишь некоторые хорошо проверенные места, где есть разрешение на пляжный отдых:

Харьков — Журавловский гидропарк, "Петренки", Алексеевский гидропарк, а также открытые зоны отдыха в Безлюдовской общине, Песочинской и Змиевской. На остальной территории области купаться категорически запрещено.

Сумы — городской пляж Ахтырки.

Донецкая область — несколько пляжей в Добропольской общине.

В столице большинство пляжей не отвечают санитарным нормам, поэтому там купаться нельзя. Речь идет, в частности, о таких: Радуга, Детский, Молодежный, Тельбин, Центральный, Троещина, Чорторый, Галерный, Вербный и Пуща Водица.

Относительно Одессы и области купаться также запрещено из-за минной опасности. К тому же из-за подрыва Каховской ГЭС в море попали токсичные вещества и пресная вода, что негативно повлияло на состояние морских микроорганизмов. Поэтому в этом году стоит забыть об отдыхе на черноморском побережье из-за минной опасности и загрязненной воды.

Запрещено не только купаться в Черном море, но и ловить рыбу. Также купание запрещено в Николаевской и Херсонской областях из-за взрывоопасных предметов в воде.

В каких местах купаться позволено

В Украине есть другие пляжи, которые так же прошли проверку и абсолютно безопасны. Однако спасатели настаивают обходить дикие пляжи и купаться только в обустроенных для отдыха местах.

Купаться можно в следующих местах:

Черкассы — Мытницкий, Казбетский и Сосновский пляжи.

Волынь — Шацкие озера, где в этом году отдыхающих гораздо больше, чем в предыдущие годы. Купаться можно, однако не разрешается устраивать громкие вечеринки через комендантский час.

Львовская область — можно купаться в 18 водоемах области, поскольку они считаются самыми безопасными. Самые популярные водоемы проверили соответствующие службы.

Карпаты и Закарпатская область — можно купаться в большинстве водоемов, поскольку минимальный риск что-то подхватить и наткнуться на взрывоопасный предмет в воде.

"Однако спасатели придерживаются строгих рекомендаций: прежде чем посетить пляж, следует убедиться в его безопасности. Пляж должен быть обустроен, неподалеку должно быть укрытие, а рядом должны быть спасатели", — отмечает издание.

Напомним, что в Одесскую область приезжают отдыхать не только граждане Украины, но и иностранцы. Впрочем, следует помнить, что в регионе действует запрет купаться в море.