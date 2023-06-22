Аварія на ЗАЕС: Подоляк пояснив, для чого росіянам теракт станції

Радник голови ОП України Володимира Зеленського Михайло Подоляк. Фото: google

Російські терористи готові вчинити теракт на ЗАЕС. Передусім, окупантам це потрібно для того, щоб стримати український контрнаступ.

Про це заявив радник голови ОП України Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка, країна-агресор усвідомлює той факт, що не зможе втримати під своїм контролем Енергодар, в якому розташована ЗАЕС. Через це РФ готова вчинити теракт, щоб стримати український контрнаступ та створити "безлюдну зону".

"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", — йдеться в заяві.

Наразі, як каже Подоляк, росіяни продовжують мінувати атомну станцію, включно з охолоджувальними басейнами. Але чи наважаться вони на такий крок — залежить лише від того, як реагуватиме світ.

"Нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами. Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки — анонсовані. Не завтра. Сьогодні", — закликає Михайло Подоляк.

Заява Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що 22 червня заслухав доповідь української розвідки та Служби безпеки України. Як з'ясувалось, росіяни готують масштабний теракт на Запорізькій атомній станції. Вони все підготували для цього.