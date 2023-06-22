Авария на ЗАЭС: Подоляк обьяснил, для чего россиянам теракт станции

Советник председателя ОП Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Фото: google

Российские террористы готовы совершить теракт на ЗАЭС. Прежде всего, оккупантам это нужно для того, чтобы сдержать украинское контрнаступление.

Об этом заявил советник главы ОП Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, страна-агрессор осознает тот факт, что не сможет удержать под своим контролем Энергодар, в котором расположена ЗАЭС. Поэтому РФ готова совершить теракт, чтобы сдержать украинское контрнаступление и создать "безлюдную зону".

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, поэтому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня. К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге", — говорится в заявлении.

Сейчас, как говорит Подоляк, россияне продолжают минировать атомную станцию, включая охлаждающие бассейны. Но решатся ли они на такой шаг — зависит только от того, как мир будет реагировать на это.

"Сейчас происходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны. Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начертаны, последствия — анонсированы. Не завтра. Сегодня", — призывает Михаил Подоляк.

Заявление Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал, что 22 июня заслушал доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины. Как выяснилось, россияне готовят масштабный теракт на Запорожской атомной станции. Они все подготовили для этого.