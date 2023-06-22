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Подоляк объяснил, для чего россиянам теракт на ЗАЭС

22 июня 2023 18:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Авария на ЗАЭС: Подоляк обьяснил, для чего россиянам теракт станции
Советник председателя ОП Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские террористы готовы совершить теракт на ЗАЭС. Прежде всего, оккупантам это нужно для того, чтобы сдержать украинское контрнаступление.

Об этом заявил советник главы ОП Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, страна-агрессор осознает тот факт, что не сможет удержать под своим контролем Энергодар, в котором расположена ЗАЭС. Поэтому РФ готова совершить теракт, чтобы сдержать украинское контрнаступление и создать "безлюдную зону".

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, поэтому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня. К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге", — говорится в заявлении.

Сейчас, как говорит Подоляк, россияне продолжают минировать атомную станцию, включая охлаждающие бассейны. Но решатся ли они на такой шаг — зависит только от того, как мир будет реагировать на это.

"Сейчас происходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны. Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начертаны, последствия — анонсированы. Не завтра. Сегодня", — призывает Михаил Подоляк.

Заявление Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал, что 22 июня заслушал доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины. Как выяснилось, россияне готовят масштабный теракт на Запорожской атомной станции. Они все подготовили для этого.

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