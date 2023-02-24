8 березня: чи скасують свято в Україні

Нардеп прокоментував скасування 8 березня в Україні

У Верховній Раді група депутатів зареєстрували законопроект, яким хочуть скасувати радянські свята — 1 та 9 травня, а також 8 березня. Замість всім звичного жіночого свята пропонують запровадити День українки, який відзначатимуть 25 лютого.

Один із авторів документу нардеп Ярослав Юрчишин розповів Новини.LIVE, чи візьмуться у Верховній Раді за цей законопроєкт.

Законопроєкт про зміну державних свят

У Верховній Раді 13 лютого 2023 року зареєстрували законопроєкт щодо встановлення нових українських свят. Зокрема, депутати пропонують, аби 25 лютого відзначали День української жінки замість традиційного 8 березня. І хоч Верховна Рада вже збиралася на пленарні засідання, серед ухвалених рішень не було розгляду даного законопроєкту.

"Поки ніяких змін. Але краще відзначати День боротьби за права жінок", — сказав Юрчишин.

На думку народного депутата, Верховна Рада не встигне до 8 березня розглянути законопроєкт, тому офіційно свято не скасують.

Однак в законі може бути одне, а на практиці інше. Тому українцям пропонують відзначати 25 лютого День українки.

"Напротивагу вважаємо більш доцільним відзначати День української жінки в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки ― Лесі Українки, а саме 25 лютого. Натомість в березні необхідно відзначити пам’ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка в день його народження, 9 березня", — йдеться у пропозиціях нардепів.

Нагадаємо, ініціативу про скасування 8 березня у своєму Instagram підтримав шоумен Нікіта Добринін. Він впевнений, що багато кому з жінок буде трохи незручно зсувати звичне для себе 8 березня, але варто насамперед зрозуміти, чому це пропонується. Починається все з того, що саме радянська окупаційна влада запровадила 8 березня як день жінок.