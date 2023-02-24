8 марта: отменят ли праздник в Украине

Отменят ли 8 марта: в Раде появился новый законопроект
В Верховной Раде группа депутатов зарегистрировала законопроект, которым хотят отменить советские праздники — 1 и 9 мая, а также 8 марта. Вместо привычного женского праздника предлагают ввести День украинки, который будут отмечать 25 февраля.
Один из авторов документа нардеп Ярослав Юрчишин рассказал Новини.LIVE, возьмутся ли в Верховной Раде за этот законопроект.
-
В оккупированном Мариуполе планируется ввести изучение теологии и "российской морали" в университете: детали
-
"Моя жизнь стала лучше": Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Пике
-
Какие потери понесли российские миллиардеры за год войны рф против Украины: исследование СМИ
-
Скандал в Одессе: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательство над курсантом
-
"Мощный сигнал агрессору": Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи
-
Сбывал личную информацию о гражданах: жителю Черкаской области сообщили о подозрении
-
Канада выделила Украине $32 млн помощи: на что пойдут деньги
-
Во временно оккупированном Севастополе установили украинский флаг
-
Бразильские футболисты Клаудиньо и Малком получили российское гражданство
-
В Сербии к посольству рф принесли “торт смерти”: детали
Законопроект об изменении государственных праздников
В Верховной Раде 13 февраля 2023 года зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо традиционного 8 марта. И хотя Верховная Рада уже собиралась на пленарные заседания, среди принятых решений не было рассмотрения данного законопроекта.
"Пока никаких изменений. Но лучше отмечать День борьбы за права женщин" , — сказал Юрчишин.
По мнению народного депутата, Верховная Рада не успеет до 8 марта рассмотреть законопроект, поэтому официально праздник не будет отменен.
Однако в законе может быть одно, а на практике другое. Потому украинцам предлагают отмечать 25 февраля День украинки.
"Считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля ― Леси Украинки, а именно 25 февраля. В марте необходимо отметить память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта", — говорится в предложениях нардепов.
Напомним, инициативу об отмене 8 марта в своем Instagram поддержал шоумен Никита Добрынин. Он уверен, что многим женщинам будет немного неудобно сдвигать привычное для себя 8 марта, но стоит прежде всего понять, почему это предлагается. Начинается все с того, что именно советские оккупационные власти ввели 8 марта как день женщин.