8 марта: отменят ли праздник в Украине

Нардеп прокомментировал отмену 8 марта в Украине

В Верховной Раде группа депутатов зарегистрировала законопроект, которым хотят отменить советские праздники — 1 и 9 мая, а также 8 марта. Вместо привычного женского праздника предлагают ввести День украинки, который будут отмечать 25 февраля.

Один из авторов документа нардеп Ярослав Юрчишин рассказал Новини.LIVE, возьмутся ли в Верховной Раде за этот законопроект.

Законопроект об изменении государственных праздников

В Верховной Раде 13 февраля 2023 года зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо традиционного 8 марта. И хотя Верховная Рада уже собиралась на пленарные заседания, среди принятых решений не было рассмотрения данного законопроекта.

"Пока никаких изменений. Но лучше отмечать День борьбы за права женщин" , — сказал Юрчишин.

По мнению народного депутата, Верховная Рада не успеет до 8 марта рассмотреть законопроект, поэтому официально праздник не будет отменен.

Однако в законе может быть одно, а на практике другое. Потому украинцам предлагают отмечать 25 февраля День украинки.

"Считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля ― Леси Украинки, а именно 25 февраля. В марте необходимо отметить память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта", — говорится в предложениях нардепов.

Напомним, инициативу об отмене 8 марта в своем Instagram поддержал шоумен Никита Добрынин. Он уверен, что многим женщинам будет немного неудобно сдвигать привычное для себя 8 марта, но стоит прежде всего понять, почему это предлагается. Начинается все с того, что именно советские оккупационные власти ввели 8 марта как день женщин.