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Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

11 лютого 2023 23:30
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Поляки почали гірше ставитися до українських біженців
Зокрема, поляки вважають, що українці несуть негативний вплив на ринок праці / Фото: REUTERS/Emilie Madi
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У громадян Польщі погіршилося ставлення до біженців з України. Фахівці факультету політології та міжнародних досліджень Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у Варшаві провели дослідження.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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Деталі

Минулого місяця дослідники вдруге вивчили соціальне сприйняття поляками біженців з України. 

За результатами дослідження, потенційні загрози для Польщі з боку українських біженців включають:

  • Негативний вплив на ринок праці;
  • негативний вплив на польську економіку;
  • поганий вплив на державний бюджет;
  • зростання інфляції та злочинності.

Голова Спілки українців у Польщі Мирослав Скурка заявив, що не здивований таким результатом. Він розповів, що громадян Польщі дратує навколишня іноземна мова, якою розмовляють біженці. Зокрема, Скурка сказав про "іншу культуру", яка негативно налаштовує поляків на українську націю.

"Це зарозумілість, пристрасть до снобізму, дорогих автомобілів, недотримання заборон, зокрема — щодо обмежень швидкості, паркування в недозволених місцях. Ми не приймаємо цього. Українці не лише хоробрі воїни. І я думаю, добре, що ми це помічаємо, бо вони наші гості, а ми господарі", — підсумував Мирослав Скурка.

Нагадаємо, в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

Також ми писали, що у Чехії змінилися правила перебування українських біженців. Це передбачає закон Lex Ukrajina IV, який підписав новообраний чеський президент Петро Павло.

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