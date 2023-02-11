Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам

В частности, поляки считают, что украинцы несут негативное влияние на рынок труда

У граждан Польши ухудшилось отношение к беженцам из Украины. Специалисты факультета политологии и международных исследований Варшавского и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве провели исследование.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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В прошлом месяце исследователи второй раз изучили социальное восприятие поляками беженцев из Украины.

По результатам исследования потенциальные угрозы для Польши со стороны украинских беженцев включают:

Негативное влияние на рынок труда;

негативное влияние на польскую экономику;

плохое влияние на государственный бюджет;

рост инфляции и преступности.

Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скурко заявил, что не удивлен таким результатом. Он рассказал, что граждан Польши раздражает окружающий иностранный язык, на котором говорят беженцы. В частности, Скурко сказал о "другой культуре", которая негативно настраивает поляков на украинскую нацию.

"Это высокомерие, страсть к снобизму, дорогим автомобилям, несоблюдение запретов, в частности — по ограничениям скорости, парковке в непозволительных местах. Мы не принимаем этого. Украинцы не только храбрые воины. И я думаю, хорошо, что мы это замечаем, потому что они наши гости, а мы хозяева", — подытожил Мирослав Скурко.

Напомним, в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

Также мы писали, что в Чехии изменились правила пребывания украинских беженцев. Это предусматривает закон Lex Ukrajina IV, который подписал новоизбранный чешский президент Петр Павел.