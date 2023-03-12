На Київщині зникла 4-річна дитина — що відомо

Поліцейські Київщини розшукують 4-річну дитину: що відомо
Сьогодні у селі Плесецьке, що на Київщині, зникла 4-річна дитина. Дівчинка була на прогулянці.
Про це інформує поліція Київської області.
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Що відомо
Оперативники повідомляють, що о 16:00 годині до поліції звернувся батько та повідомив про зникнення 4-річної доньки, яка близько 14:30 знаходилася на прогулянці, та наразі її місцеперебування невідоме.
"На пошуки дівчинки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, у тому числі працівники Фастівського управління: ювенальна превенція, кримінальна поліція та працівники відділу реагування патрульної поліції", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські зазначають, що на вигляд дівчинці чотири, або п'ять років. Вона середньої статури, зріст — 105 см, волосся світло-русяве, обличчя овальне, а очі карі.
Окрім того, дівчинка була одягнена у фіолетову куртку, червону шапку та штани темно-синього кольору.
"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження малолітньої, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Фастівського управління поліції Київщини за телефоном +38 (093)3034986", — йдеться у зверненні поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Одещині рятувальники зняли з кондиціонера 8-річну дитину.