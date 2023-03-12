В Киевской области исчез 4-летний ребенок — что известно

Полицейские Киевщины разыскивают 4-летнего ребенка: что известно
Сегодня в селе Плесецкое Киевской области исчез 4-летний ребенок. Девочка была на прогулке.
Об этом информирует полиция Киевской области.
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Что известно
Оперативники сообщают, что в 16:00 в полицию обратился отец и сообщил об исчезновении 4-летней дочери, которая около 14:30 находилась на прогулке, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.
"На поиски девочки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Фастовского управления: ювенальная превенция, уголовная полиция и работники отдела реагирования патрульной полиции", — говорится в сообщении.
Полицейские отмечают, что с виду девочке четыре, или пять лет. Она среднего телосложения, рост — 105 см, волосы светло-русые, лицо овальное, а глаза карие.
Кроме того, девочка была одета в фиолетовую куртку, красную шапку и брюки темно-синего цвета.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении малолетней, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Фастовское управление полиции Киевщины по телефону +38 (093)3034986", — говорится в обращении полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области спасатели сняли с кондиционера 8-летнего ребенка.