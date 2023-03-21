Поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки

Із прифронтових населених пунктів Донеччини евакуюють найуразливіші верстви населення

Через постійні російські обстріли з Авдіївки та сусідніх сіл евакуюють жінок і дітей. Деякі родини самі попросили поліцейських допомогти їм виїхати з прифронтових населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Авдіївка

Із міста, яке постійно перебуває під ударами російських окупаційних підрозділів, евакуаційна група "Білий Янгол" вивезла жінку з 12-річним сином.

Родина мешкала у старій частині Авдіївки, яку російські загарбники постійно обстрілюють.

Жінка з сином, виїжджаючи, забрали з собою морську свинку та папуг.

Евакуація із сіл

Також евакуаційна група "Білий Янгол" евакуювала кілька родин із села Тоненьке.

У двох родин, які чекали на допомогу у виїзді на безпечну територію, двоє неповнолітніх дітей — 7 та 12 років.

"Будинок 12-річної дівчинки зруйнувало прямим влучанням ворожого снаряду. Дитина зі старшим братом та батьками вимушені були жити у підвалі", — зазначили у Нацполіції.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів затвердив положення про примусову евакуацію із місць, де відбуваються бойові дії, неповнолітніх. Хтось один із батьків має обов’язково бути присутнім під час евакуації дитини.

Фото: Нацполіція