Полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки

Из прифронтовых населенных пунктов Донбасса эвакуируют самые уязвимые слои населения

Из-за постоянных российских обстрелов из Авдеевки и соседних сел эвакуируют женщин и детей. Некоторые семьи сами попросили полицейских помочь им уехать из прифронтовых населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Авдеевка

Из постоянно находящегося под ударами российских оккупационных подразделений города эвакуационная группа "Белый Ангел" вывезла женщину с 12-летним сыном.

Семья жила в старой части Авдеевки, которую российские захватчики постоянно обстреливают.

Женщина с сыном, уезжая, забрали с собой морскую свинку и попугаев.

Эвакуация из сел

Также эвакуационная группа "Белый Ангел" эвакуировала несколько семей из села Тоненькое.

У двух семей, ожидавших помощи в выезде на безопасную территорию, двое несовершеннолетних детей — 7 и 12 лет.

"Дом 12-летней девочки разрушил прямым попаданием вражеского снаряда. Ребенок со старшим братом и родителями вынуждены были жить в подвале", — отметили в Нацполиции.

Напомним, в начале марта Кабинет министров утвердил положение о принудительной эвакуации из мест, где происходят боевые действия, несовершеннолетних. Кто-то один из родителей должен обязательно присутствовать во время эвакуации ребенка.

Фото: Нацполиция