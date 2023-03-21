Полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки
Из-за постоянных российских обстрелов из Авдеевки и соседних сел эвакуируют женщин и детей. Некоторые семьи сами попросили полицейских помочь им уехать из прифронтовых населенных пунктов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Авдеевка
Из постоянно находящегося под ударами российских оккупационных подразделений города эвакуационная группа "Белый Ангел" вывезла женщину с 12-летним сыном.
Семья жила в старой части Авдеевки, которую российские захватчики постоянно обстреливают.
Женщина с сыном, уезжая, забрали с собой морскую свинку и попугаев.
Эвакуация из сел
Также эвакуационная группа "Белый Ангел" эвакуировала несколько семей из села Тоненькое.
У двух семей, ожидавших помощи в выезде на безопасную территорию, двое несовершеннолетних детей — 7 и 12 лет.
"Дом 12-летней девочки разрушил прямым попаданием вражеского снаряда. Ребенок со старшим братом и родителями вынуждены были жить в подвале", — отметили в Нацполиции.
Напомним, в начале марта Кабинет министров утвердил положение о принудительной эвакуации из мест, где происходят боевые действия, несовершеннолетних. Кто-то один из родителей должен обязательно присутствовать во время эвакуации ребенка.
Фото: Нацполиция