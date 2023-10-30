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Поліція показала кадри евакуації вчительки української мови зі зруйнованої Авдіївки

30 жовтня 2023 20:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Поліція показала кадри евакуації вчительки української мови зі зруйнованої Авдіївки
Співробітник підрозділу поліції "Білі янголи" та вчителька української мови з Донеччини Раїса Костричко. Фото: МВС України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Евакуаційна група поліції "Білі янголи" евакуювала зі зруйнованої Авдіївки на Донеччині вчительку української мови Раїсу Костричко. Силовики кажуть, що жінка погодилася на евакуацію після декількох спроб вмовлянь. 

Кадрами евакуації поділилися в Міністерстві внутрішніх справ України.

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За повідомленням, таке рішення було прийнято після нещодавньої появи в мережі відео, на якому було видно вчительку української мови Раїсу Іванівну Костричко разом зі своєю кішкою Машею. Вони стояли на балконі квартири, яку зруйнували російські солдати. 

Поліція показала кадри евакуації вчительки української мови зі зруйнованої Авдіївки
Раїса Костричко на балконі. Джерело: МВС України

"Жінка довго відмовлялася виїжджати із цього пекла, але врешті-решт, після довгих вмовлянь, погодилася. Зараз Раїса Іванівна вже в безпеці. І її кішка Маша теж", — кажуть у правоохоронному відомстві. 

Поліція показала кадри евакуації вчительки української мови зі зруйнованої Авдіївки
Евакуація Раїси Костричко. Джерело: МВС України

Також у МВС подякували усім учасникам евакуаційної операції.

Нагадаємо, що раніше у Мінреінтеграції оголосили примусову евакуацію дітей з Донеччини. Аналогічні міри запровадили й на Харківщині: у ХОВА анонсували примусову евакуацію сімей із дітьми з 10 населених пунктів. 

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