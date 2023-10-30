Полиция показала кадры эвакуации учительницы украинского языка из разрушенной Авдеевки

Сотрудник подразделения полиции "Белые ангелы" и учительница украинского язка из Донецкой области Раиса Костричко. Фото: МВД Украины

Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы" эвакуировала из разрушенной Авдеевки Донецкой области учительницу украинского языка Раису Костричко. Силовики говорят, что женщина согласилась на эвакуацию после нескольких попыток уговоров.

Кадрами эвакуации поделились в Министерстве внутренних дел Украины.

Читайте также:

Спасли учительницу

По сообщению, такое решение было принято после недавнего появления в сети видео, на котором была видна учительница украинского языка Раиса Ивановна Костричко вместе со своей кошкой Машей. Они стояли на балконе квартиры, разрушенной российскими солдатами.

Раиса Костричко на балконе. Источник: МВД Украины

"Женщина долго отказывалась выезжать из этого ада, но, в конце концов, после долгих уговоров согласилась. Сейчас Раиса Ивановна уже в безопасности. И ее кошка Маша тоже", — говорят в правоохранительном ведомстве.

Эвакуация Раисы Костричко. Источник: МВД Украины

Также в МВД поблагодарили всех участников эвакуационной операции.

Напомним, что ранее в Минреинтеграции объявили принудительную эвакуацию детей из Донбасса. Аналогичные меры ввели и в Харьковской области: в ХОВА анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов.