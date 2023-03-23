Поліція розповіла про ситуацію в Умані у зв'язку із масовим візитом хасидів

Поліція і паломники в Умані

До Умані прибувають паломники хасиди на святкування річниці народження Рабі Нахмана. Поліція в місті працює у посиленому режимі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Черкаської області.

Паломники в Умані

З 22 березня до міста Умань в Черкаській області з’їжджається велика кількість паломників хасидів.

Причиною їхнього візиту є чергова річниця народження засновника брацлавського хасидизму (течії в юдаїзмі) Рабі Нахмана.

Правоохоронці охороняють паломників

У зв’язку із цим в Умані від сьогодні запрацював зведений загін сформований із працівників різних служб.

До загону, входять, зокрема, поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські Уманського районного управління поліції.

Комендантська година і патрулі

Поліція нагадала, що на паломників розповсюджуються усі вимоги, пов’язані із воєнним станом. Йдеться, зокрема, про комендантську годину — з 23:00 до 5:00.

"Правоохоронці несуть службу цілодобово та в посиленому варіанті. На території перебування паломників діють піші патрулі", — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, що минулого року на святкування єврейського нового року Рош га-Шана до Умані прибуло майже 20 тисяч хасидів-паломників.

Фото: Нацполіція Черкаської області