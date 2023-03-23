Полиция рассказала о ситуации в Умани в связи с массовым визитом хасидов
В Умань прибывают паломники хасиды на празднование годовщины рождения Раби Нахмана. Полиция работает в усиленном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области.
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Паломники в Умани
С 22 марта в Умань в Черкасской области съезжается большое количество паломников хасидов.
Причиной их визита является очередная годовщина рождения основателя брацлавского хасидизма (течения в иудаизме) Раби Нахмана.
Правоохранители охраняют паломников
В связи с этим в Умани с сегодняшнего дня заработал сводный отряд сформированный из работников разных служб.
В отряд входят, в частности, полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские Уманского районного управления полиции.
Комендантский час и патрули
Полиция напомнила, что на паломников распространяются все требования, связанные с военным положением. Речь идет, в частности, о комендантском часе — с 23:00 до 5:00.
"Правоохранители несут службу круглосуточно и в усиленном варианте. На территории пребывания паломников действуют пешие патрули", — отметили правоохранители.
Напомним, что в прошлом году на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана в Умань прибыло около 20 тысяч хасидов-паломников.
Фото: Нацполиция Черкасской области