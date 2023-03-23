Полиция рассказала о ситуации в Умани в связи с массовым визитом хасидов

Полиция и паломники в Умани

В Умань прибывают паломники хасиды на празднование годовщины рождения Раби Нахмана. Полиция работает в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Паломники в Умани

С 22 марта в Умань в Черкасской области съезжается большое количество паломников хасидов.

Причиной их визита является очередная годовщина рождения основателя брацлавского хасидизма (течения в иудаизме) Раби Нахмана.

Правоохранители охраняют паломников

В связи с этим в Умани с сегодняшнего дня заработал сводный отряд сформированный из работников разных служб.

В отряд входят, в частности, полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские Уманского районного управления полиции.

Комендантский час и патрули

Полиция напомнила, что на паломников распространяются все требования, связанные с военным положением. Речь идет, в частности, о комендантском часе — с 23:00 до 5:00.

"Правоохранители несут службу круглосуточно и в усиленном варианте. На территории пребывания паломников действуют пешие патрули", — отметили правоохранители.

Напомним, что в прошлом году на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана в Умань прибыло около 20 тысяч хасидов-паломников.

Фото: Нацполиция Черкасской области