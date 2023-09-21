Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українцям: в чому причина

Українські біженці на кордоні. Фото архівне: google

Нещодавно Польща висунула певні заперечення з приводу продовження тимчасового захисту для українських біженців, вимагаючи від ЄС більше фінансування на їх утримання. Водночас, днями Рада Європейського союзу має продовжити відповідні директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року, згідно з якими Варшава змушена буде виконувати умови.

Про це повідомляє видання Радіо Свобода.

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Повідомляється, що на засіданні наступного четверга, 28 вересня, Рада ЄС спочатку спробує затвердити рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців одноголосно. У випадку, якщо Польща почне блокувати це рішення, його ухвалять більшістю.

З того часу, коли запровадять директиву, країни-члени зобов'язані її виконувати.

"Сподіваюся, що якщо це рішення буде ухвалене, то країни-члени ЄС все-таки його виконуватимуть, бо якщо вони не виконуватимуть його належним чином, вони повинні будуть доповісти нам, як вони поводитимуться з особами, які все ще перебувають у їхніх країнах і потребують захисту", — сказав єврокомісар з питань зайнятості та соціальних правНіколя Шміт.

Варто зазначити, що рекомендацію щодо продовження тимчасового захисту для українців, які виїхали до ЄС через агресію РФ, хочуть запровадити з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

Нагадаємо, 2024 року Польща може переглянути пільги для багатьох українських біженців. Представник польського уряду Петро Мюллер оголосив про можливе закінчення чинних переваг.