Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Польша будет вынуждена продлить временную защиту украинцам: в чем причина arrow

Польша будет вынуждена продлить временную защиту украинцам: в чем причина

21 сентября 2023 17:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Польша будет вынуждена продлить временную защиту украинцам: в чем причина
Украинские беженцы на границе. Фото архивное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно Польша выдвинула определенные возражения по поводу продолжения временной защиты для украинских беженцев, требуя от ЕС большего финансирования на их содержание. В то же время, на днях Совет Европейского союза должен продлить соответствующие директивы о временной защите украинцев до 2025 года, согласно которым Варшава вынуждена будет выполнять условия.

Об этом сообщает издание Радио Свобода.

Читайте также:

ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев

Сообщается, что на заседании в следующий четверг, 28 сентября, Совет ЕС сначала попытается утвердить решение о продлении временной защиты для украинских беженцев единогласно. В случае если Польша начнет блокировать это решение, его примут большинством.

С тех пор, как будут введены директивы, страны-члены обязаны ее выполнять.

"Надеюсь, что если это решение будет принято, то страны-члены ЕС все-таки будут его выполнять, потому что если они не будут выполнять его должным образом, они должны будут доложить нам, как они будут обращаться с лицами, которые все еще находятся в их странах и нуждаются в защите", — сказал еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмидт.

Следует отметить, что рекомендацию по продлению временной защиты для украинцев, выехавших в ЕС из-за агрессии РФ, хотят ввести с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

Напомним, в 2024 году Польша может просмотреть льготы для многих украинских беженцев. Представитель польского правительства Петр Мюллер объявил о возможном окончании действующих преимуществ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз