Польша будет вынуждена продлить временную защиту украинцам: в чем причина

Украинские беженцы на границе. Фото архивное: google

Недавно Польша выдвинула определенные возражения по поводу продолжения временной защиты для украинских беженцев, требуя от ЕС большего финансирования на их содержание. В то же время, на днях Совет Европейского союза должен продлить соответствующие директивы о временной защите украинцев до 2025 года, согласно которым Варшава вынуждена будет выполнять условия.

Об этом сообщает издание Радио Свобода.

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Сообщается, что на заседании в следующий четверг, 28 сентября, Совет ЕС сначала попытается утвердить решение о продлении временной защиты для украинских беженцев единогласно. В случае если Польша начнет блокировать это решение, его примут большинством.

С тех пор, как будут введены директивы, страны-члены обязаны ее выполнять.

"Надеюсь, что если это решение будет принято, то страны-члены ЕС все-таки будут его выполнять, потому что если они не будут выполнять его должным образом, они должны будут доложить нам, как они будут обращаться с лицами, которые все еще находятся в их странах и нуждаются в защите", — сказал еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмидт.

Следует отметить, что рекомендацию по продлению временной защиты для украинцев, выехавших в ЕС из-за агрессии РФ, хотят ввести с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.

Напомним, в 2024 году Польша может просмотреть льготы для многих украинских беженцев. Представитель польского правительства Петр Мюллер объявил о возможном окончании действующих преимуществ.