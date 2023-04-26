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Польські контролери грубо вилаяли українок: яке буде покарання

26 квітня 2023 03:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Польські контролери грубо вилаяли українок: яке буде покарання
У Польщі контролери обзивали в автобусі українок ку*вами й ганчірками. Фото: польські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Польщі контролери автобуса накинулися на українок за те, що ті не встигли сплатити за проїзд. Вони лаяли жінок і казали, що ті мають повернутися в Україну. Одна із дівчат записала все на відео і звернулася до суду.

Про це пише видання Yavp.pl.

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Як повідомляється, сам інцидент стався 12 вересня 2022 року.

Жінки хотіли придбати квитки за допомогою мобільної програми, але не встигли це зробити до приходу контролерів. Вони увійшли до салону і дізналися, що українки не мають квитків. Майже одразу контролери почали поводитися агресивно і кричати. При цьому вони вживали такі слова як ку*ва, ганчірка, наволоч.

Під час процесу було доведено, що двоє контролерів дійсно ображали та принижували українок за національною ознакою. 

Їх засудили до громадських робіт: одного на 6 місяців, а іншого — на 8 місяців. Крім того, один з чоловіків заплатить по 500 зл кожній із скривджених українок, а другий — по 1000 зл. Після того, як рішення набуде законної сили, чоловіки повинні також протягом місяця письмово написати вибачення українською мовою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що новий раунд санкцій Європейського Союзу проти Росії за ведення війни проти України обговорюється. Ухвалення пакету навряд чи буде раніше, ніж в травні.

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