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Польские контролеры грубо обругали украинок: какое будет наказание

26 апреля 2023 03:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Польские контролеры грубо обругали украинок: какое будет наказание
В Польше контролеры обзывали в автобусе украинок ку*вами и тряпками. Фото: польские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Польше контролеры автобуса набросились на украинок за то, что они не успели оплатить проезд. Они ругали женщин и говорили, что должны вернуться в Украину. Одна из девушек записала все на видео и обратилась в суд.

Об этом пишет издание Yavp.pl.

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Как сообщается, сам инцидент произошел 12 сентября 2022 года.

Женщины хотели приобрести билеты с помощью мобильного приложения, но не успели это сделать до прихода контролеров. Они вошли в салон и узнали, что у украинок нет билетов. Почти сразу контролеры начали вести себя агрессивно и кричать. При этом они употребляли такие слова как ку*ва, тряпка, сволочь.

В ходе процесса было доказано, что двое контролеров действительно оскорбляли и унижали украинок по национальному признаку.

Их приговорили к общественным работам: одного на 6 месяцев, а другого на 8 месяцев. Кроме того, один из мужчин заплатит по 500 злотых каждой из обиженных украинок, а второй — по 1000 злотых. После того, как решение вступит в законную силу, мужчины должны также в течение месяца в письменном виде написать извинения на украинском языке.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что новый раунд санкций Европейского Союза против России за ведение войны против Украины обсуждается. Принятие пакета вряд ли будет раньше, чем в мае.

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