Польські перевізники назвали мету страйків на кордоні
Польські перевізники перенесли початок страйків поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 3 на 6 листопада. Блокада спрямовна на те, "щоб мати рівні можливості" з українськими перевізниками.
Про це розповів співголова блокади, організатор протесту поблизу пункту пропуску "Корчова-Краківець" Томаш Борковський в коментарі Укрінформу.
Страйки польських перевізників на кордоні: що відомо
Борковський повідомив, що страйк переноситься з 3 на 6 листопада. Він має відбутися поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".
Він пояснив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, але пропускатиметься гуманітарна і військова допомога для України. Блокада спрямована не проти України, а за те, "щоб мати рівні можливості" з українськими перевізниками.
"Ми хотіли б взагалі не організовували цю блокаду. Якщо буде виконано наші вимоги, то ми не протестуватимемо. Проте, станом на сьогодні не видно, що з нами хтось хоче розмовляти", — зазначив Борковський.
Що вимагають польські перевізники
У рамках страйку польські перевізники вимагають:
- повернення дозволів українським транспортним компаніям;
- посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;
- обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;
- спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;
- окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;
- забезпечення доступу до системи "Шлях".
Нагадаємо, вчора у Держприкордонслужбі попереджали, що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може тривати декілька днів.
Читайте Новини.LIVE!