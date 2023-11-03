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Польські перевізники назвали мету страйків на кордоні

3 листопада 2023 10:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Польські перевізники назвали мету страйків на кордоні
Черги вантажівок на польському кордоні. Фото: PAP/Bartłomiej Wójtowicz
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Польські перевізники перенесли початок страйків поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 3 на 6 листопада. Блокада спрямовна на те, "щоб мати рівні можливості" з українськими перевізниками. 

Про це розповів співголова блокади, організатор протесту поблизу пункту пропуску "Корчова-Краківець" Томаш Борковський в коментарі Укрінформу

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Борковський повідомив, що страйк переноситься з 3 на 6 листопада. Він має відбутися поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин". 

Він пояснив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, але пропускатиметься гуманітарна і військова допомога для України. Блокада спрямована не проти України, а за те, "щоб мати рівні можливості" з українськими перевізниками.

"Ми хотіли б взагалі не організовували цю блокаду. Якщо буде виконано наші вимоги, то ми не протестуватимемо. Проте, станом на сьогодні не видно, що з нами хтось хоче розмовляти", — зазначив Борковський.

Що вимагають польські перевізники

У рамках страйку польські перевізники вимагають:

  • повернення дозволів українським транспортним компаніям;
  • посилення правил для іноземних перевізників у рамках ЄКМТ;
  • обмеження реєстрації компаній у Польщі для тих, чиї фінанси перебувають за межами ЄС;
  • спеціалізована черга у системі Е-черга для транспортних засобів з номерами ЄС;
  • окремі лінії на кордоні для порожніх вантажівок;
  • забезпечення доступу до системи "Шлях".

Нагадаємо, вчора у Держприкордонслужбі попереджали, що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Ця тривала акція може тривати декілька днів. 

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