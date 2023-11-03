Польские перевозчики назвали цель страйков на границе

Очереди грузовиков на польской границе. Фото: PAP/Bartłomiej Wójtowicz

Польские перевозчики перенесли начало забастовок вблизи трех крупнейших автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе с 3 на 6 ноября. Блокада направлена на то, чтобы иметь равные возможности с украинскими перевозчиками.

Об этом рассказал сопредседатель блокады, организатор протеста вблизи пункта пропуска "Корчева-Краковец" Томаш Борковский в комментарии Укринформу.

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Борковский сообщил, что забастовка переносится с 3 на 6 ноября. Он должен состояться вблизи трех крупнейших автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе: "Корчева-Краковец", "Гребенное-Рава Русская", "Дорогуск-Ягодин".

Он пояснил, что будет блокироваться проезд грузовых автомобилей, но будет пропускаться гуманитарная и военная помощь для Украины. Блокада направлена не против Украины, а за то, чтобы иметь равные возможности с украинскими перевозчиками.

"Мы хотели бы вообще не организовывали эту блокаду. Если будут выполнены наши требования, то мы не будем протестовать. Однако по состоянию на сегодня не видно, что с нами кто-то хочет разговаривать", — отметил Борковский.

Что требуют польские перевозчики

В рамках забастовки польские перевозчики требуют:

возврат разрешений украинским транспортным компаниям;

усиление правил для иностранных перевозчиков в рамках ЕКМТ;

ограничение регистрации компаний в Польше для тех, чьи финансы находятся вне ЕС;

специализированная очередь в системе Е-очередь для транспортных средств с номерами ЕС;

отдельные линии на границе для пустых грузовиков;

обеспечение доступа к системе "Путь".

Напомним, вчера в Госпогранслужбе предупреждали, что на границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. Эта длительная акция может занять несколько дней.