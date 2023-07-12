Помер автор роману "Нестерпна легкість буття" Мілан Кундера
Помер чесько-французький автор романів "Нестерпна легкість буття" та "Жарт" Мілан Кундера. Йому було 94 роки.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на ČT24.
Смерть Мілана Кундери
"На жаль, я можу підтвердити, що пан Мілан Кундера помер учора (у вівторок) після тривалої хвороби", — сказала прессекретарка бібліотеки Мілана Кундери в місті Брно Анна Мразова для AFP.
Кундера був одним з найвідоміших письменників із Чехії за кордоном. Його також згадували як кандидата на здобуття Нобелівської премії з літератури.
Найпопулярнішими романами письменника є "Жарт" і "Нестерпна легкість буття". Він ніколи не перекладав свої книги та не давав інтерв'ю, адже боявся неправильної інтерпретації.
Після радянської окупації Чехословаччини у 1968 році Кундеру за участь у "Празькій весні" позбавили можливості викладати. Його книги було вилучено з бібліотек, тому він переїхав до Франції.
DOPLNĚNÍ: Zemřel spisovatel Milan Kundera.https://t.co/Mbg2tgII9n pic.twitter.com/2r9UTkiOFv— ČT24 (@CT24zive) July 12, 2023
Нагадаємо, відома гонконзька, китайська акторка та співачка Коко Лі наклала на себе руки. Зірці, яка, зокрема, озвучила героїню Мулан в однойменному популярному мультфільмі компанії Disney було лише 48 років.