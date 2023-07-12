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Помер автор роману "Нестерпна легкість буття" Мілан Кундера

12 липня 2023 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Помер автор роману "Нестерпна легкість буття" Мілан Кундера
Чесько-французький письменник Мілан Кундера. Фото: Yakaboo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Помер чесько-французький автор романів "Нестерпна легкість буття" та "Жарт" Мілан Кундера. Йому було 94 роки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ČT24.

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Смерть Мілана Кундери

"На жаль, я можу підтвердити, що пан Мілан Кундера помер учора (у вівторок) після тривалої хвороби", — сказала прессекретарка бібліотеки Мілана Кундери в місті Брно Анна Мразова для AFP.

Кундера був одним з найвідоміших письменників із Чехії за кордоном. Його також згадували як кандидата на здобуття Нобелівської премії з літератури.

Найпопулярнішими романами письменника є "Жарт" і "Нестерпна легкість буття". Він ніколи не перекладав свої книги та не давав інтерв'ю, адже боявся неправильної інтерпретації.

Після радянської окупації Чехословаччини у 1968 році Кундеру за участь у "Празькій весні" позбавили можливості викладати. Його книги було вилучено з бібліотек, тому він переїхав до Франції.

Нагадаємо, відома гонконзька, китайська акторка та співачка Коко Лі наклала на себе руки. Зірці, яка, зокрема, озвучила героїню Мулан в однойменному популярному мультфільмі компанії Disney було лише 48 років. 

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