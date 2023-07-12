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Умер автор романа "Невыносимая легкость бытия" Милан Кундера

12 июля 2023 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умер автор романа "Невыносимая легкость бытия" Милан Кундера
Чешско-французский писатель Милан Кундера. Фото: Yakaboo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Умер чешско-французский автор романов "Невыносимая легкость бытия" и "Шутка" Милан Кундера. Ему было 94 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ČT24.

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Смерть Милана Кундеры

"К сожалению, я могу подтвердить, что господин Милан Кундера умер вчера (во вторник) после продолжительной болезни", — сказала пресс-секретарь библиотеки Милана Кундеры в городе Брно Анна Мразова для AFP.

Кундер был одним из самых известных писателей из Чехии за рубежом. Его также упоминали как кандидата на получение Нобелевской премии по литературе.

Самыми популярными романами писателя являются "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". Он никогда не переводил свои книги и не давал интервью, потому что боялся неправильной интерпретации.

После советской оккупации Чехословакии в 1968 году Кундеру за участие в "Пражской весне" лишили возможности преподавать. Его книги были изъяты из библиотек, поэтому он переехал во Францию.

Напомним, известная гонконгская, китайская актриса и певица Коко Ли покончила с собой. Звезде, которая, в частности, озвучила героиню Мулан в одноименном популярном мультфильме Disney было всего 48 лет.

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