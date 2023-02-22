Помер капітан та командир першого батальона полка "Азов" Олег Мудрак, який шість місяців перебував у полоні
З життя пішов капітан та командир першого батальону полку "Азов" Олег Мудрак. Він шість місяців перебував у полоні окупантів після захисту "Азовсталі".
Про це повідомив його племінник Данило на своїй сторінці в Instagram.
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"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо", — написав Данило.
Точної причини смерті хлопець не назвав. У Мережі пишуть, що Олег Мудрак помер від зупинки серця.
Нагадаємо, 8 січня стало відомо про смерть українського режисера, заслуженого діяча мистецтв України Максима Арделяна, який відомий у сфері українського шоубізнесу за проєктами "Таврійські ігри" та "Золота Жар-птиця". Точну причину смерті близькі не озвучують.
Також ми писали, що 23 січня, пішов з життя народний артист України, багаторічний соліст Львівської національної опери Стефан Пʼятничко. Йому було 63 роки.