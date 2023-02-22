Умер капитан и командир первого батальона полка "Азов" Олег Мудрак, шесть месяцев находившийся в плену

Умер капитан и командир первого батальона полка "Азов" Олег Мудрак, который шесть месяцев находился в плену
Из жизни ушел капитан и командир первого батальона полка "Азов" Олег Мудрак. Он шесть месяцев находился в плену оккупантов после защиты "Азовстали".
Об этом сообщил его племянник Даниил на своей странице в Instagram.
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"Он горел этим жизнь, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг", — написал Даниил.
Точной причины смерти он не назвал. В Сети пишут, что Олег Мудрак умер от остановки сердца.
Напомним, 8 января стало известно о смерти украинского режиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Максима Арделяна, известного в сфере украинского шоубизнеса по проектам "Таврийские игры" и "Золотая Жар-птица". Точную причину смерти близкие не озвучивают.
Также мы писали, что 23 января ушел из жизни народный артист Украины, многолетний солист Львовской национальной оперы Стефан Пятничко. Ему было 63 года.