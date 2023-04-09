Помер колишній прокурор Нюрнберзького процесу: судив іще нацистів

Бенджамін Б. Ференц. Фото: Brooks Kraft /Getty Images

У віці 103 років помер колишній прокурор Нюрнберзького процесу Бенжамін Ференц. Чоловік домігся засудження 22 командирів нацистського ескадрону смерті.

Про це повідомляє NBC News.

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Що сталося

Смерть колишнього прокурора підтвердив його син.

11 березня Ференцу виповнилося 103 роки. На фотографії, опублікованій на його сторінці в Twitter, він зображений в інвалідному візку з маленьким аркушем паперу з написом: "Роби те, що тобі подобається".

Benjamin Ferencz was born on this day in 1920. Here he is in March 2023 reminding us to "Do something you love." Let's wish Ben a happy birthday!



As a present, please share some of Ben's stories with someone in your life: https://t.co/RbhAMS5f1k#LawNotWar



- @danielrskinner pic.twitter.com/pD8OjIx0e6 — Benjamin Ferencz (legacy) (@BenFerencz) March 11, 2023

Нещодавно один із друзів Ференца Ден Скіннер повторно опублікував твіт, закликаючи людей бути "сповненими вдячністю за те, що ми мали його, з усією його мудрістю, так довго".

"Мій друг і наставник понад 25 років, надихаючий Бен Ференц, помер минулої ночі", — написав він у Twitter.

My friend and mentor of more than 25 years, the inspirational Ben Ferencz, passed away last night. I will have more to say about this over the coming days. But let us be filled with gratitude that we had him, in all his wisdom, for so long. RIP, Ben. https://t.co/MQ6QDCKgVl — Dan Skinner (@danielrskinner) April 8, 2023

Що відомо про Ференца

Ференц і його команда зібрали тисячі документів у таборах і установах у Берліні, включаючи докладні звіти про спеціальні підрозділи СС, які вбили понад 1 мільйон людей.

Пізніше ці документи були використані для вирішення долі командирів нацистських ескадронів смерті під час судового процесу. Чотирнадцять із 22 злочинців були засуджені до смертної кари. Але лише четверо були страчені, включаючи Отто Олендорфа.

Ференц був останнім живим прокурором із судових процесів, що відзначає перший випадок в історії, коли масові вбивці були притягнуті до відповідальності за військові злочини. На той час Ференцу було 27 років, і він згодом відіграв вирішальну роль у забезпеченні компенсацій тим, хто пережив Голокост, і створенні Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Невтомний борець за права людини, він також написав дев’ять книг і десятки статей, виголосив незліченну кількість промов і мандрував світом у свої 90 років, поширюючи свій девіз "закон, а не війна".

"Мені збіса пощастило прожити стільки. Я сподіваюся, що я зробив щось хороше за це життя", — сказав Бен Ференц у своєму останньому інтерв’ю ЗМІ.

Нагадаємо, що учасник британської поп-групи S Club 7 Пол Кеттермол помер у віці 46 років. Це сталося всього лише через кілька тижнів після того, як група оголосила про тур возз’єднання.