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Помер колишній прокурор Нюрнберзького процесу: судив іще нацистів

9 квітня 2023 00:24
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Бенджамін Б. Ференц. Фото: Brooks Kraft /Getty Images
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У віці 103 років помер колишній прокурор Нюрнберзького процесу Бенжамін Ференц. Чоловік домігся засудження 22 командирів нацистського ескадрону смерті.

Про це повідомляє NBC News.

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Що сталося

Смерть колишнього прокурора підтвердив його син. 

11 березня Ференцу виповнилося 103 роки. На фотографії, опублікованій на його сторінці в Twitter, він зображений в інвалідному візку з маленьким аркушем паперу з написом: "Роби те, що тобі подобається".

Нещодавно один із друзів Ференца Ден Скіннер повторно опублікував твіт, закликаючи людей бути "сповненими вдячністю за те, що ми мали його, з усією його мудрістю, так довго".

"Мій друг і наставник понад 25 років, надихаючий Бен Ференц, помер минулої ночі", — написав він у Twitter.

Що відомо про Ференца

Ференц і його команда зібрали тисячі документів у таборах і установах у Берліні, включаючи докладні звіти про спеціальні підрозділи СС, які вбили понад 1 мільйон людей.

Пізніше ці документи були використані для вирішення долі командирів нацистських ескадронів смерті під час судового процесу. Чотирнадцять із 22 злочинців були засуджені до смертної кари. Але лише четверо були страчені, включаючи Отто Олендорфа.

Ференц був останнім живим прокурором із судових процесів, що відзначає перший випадок в історії, коли масові вбивці були притягнуті до відповідальності за військові злочини. На той час Ференцу було 27 років, і він згодом відіграв вирішальну роль у забезпеченні компенсацій тим, хто пережив Голокост, і створенні Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Невтомний борець за права людини, він також написав дев’ять книг і десятки статей, виголосив незліченну кількість промов і мандрував світом у свої 90 років, поширюючи свій девіз "закон, а не війна".

"Мені збіса пощастило прожити стільки. Я сподіваюся, що я зробив щось хороше за це життя", — сказав Бен Ференц у своєму останньому інтерв’ю ЗМІ.

Нагадаємо, що учасник британської поп-групи S Club 7 Пол Кеттермол помер у віці 46 років. Це сталося всього лише через кілька тижнів після того, як група оголосила про тур возз’єднання.

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