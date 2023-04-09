Умер бывший прокурор Нюрнбергского процесса: судил еще нацистов

Бенджамин Б. Ференц. Фото: Brooks Kraft / Getty Images

В возрасте 103 лет скончался бывший прокурор Нюрнбергского процесса Бенжамин Ференц. Человек добился осуждения 22 командиров нацистского эскадрона смерти.

Об этом сообщает NBC News.

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Смерть бывшего прокурора подтвердил его сын.

11 марта Ференцу исполнилось 103 года. На фотографии, опубликованной на его странице в Twitter, он изображен в инвалидной коляске с маленьким листом бумаги с надписью: "Делай то, что тебе нравится".

Benjamin Ferencz был born на этот день в 1920. Он был в Марте 2023 года, когда вы увидите, что "Да что-то вы думаете." Let's wish Ben a Happy Birthday!



Как настоящий, яркий подросток некоторые из семейств с другими людьми в вашем доме: https://t.co/RbhAMS5f1k #LawNotWar



- @danielrskinner pic.twitter.com/pD8OjIx0e6 — Benjamin Ferencz (legacy) (@ BenFerencz) 11 марта 2023

Недавно один из друзей Ференца Дэн Скиннер повторно опубликовал твит, призывая людей быть "исполненными благодарности за то, что мы имели его, со всей его мудростью, так долго".

"Мой друг и наставник более 25 лет, вдохновляющий Бен Ференц, умер минувшей ночью", — написал он в Twitter.

My friend and mentor более чем за 25 лет, inspirational Ben Ferencz, происходил последнего ночи. Я должен быть более счастливым о том, что через день. Однако let us be filled with gratitude that we had him, in all his wisdom, for so long. RIP, Ben. https://t.co/MQ6QDCKgVl — Dan Skinner (@danielrskinner) Август 8, 2023

Что известно о Ференце

Ференц и его команда собрали тысячи документов в лагерях и учреждениях в Берлине, включая подробные отчеты о специальных подразделениях СС, убивших более 1 миллиона человек.

Позже эти документы были использованы для решения судьбы командиров нацистских эскадронов смерти в ходе судебного процесса. Четырнадцать из 22 преступников были приговорены к смертной казни. Но только четверо были казнены, включая Отто Олендорфа.

Ференц был последним живым прокурором по судебным процессам, отмечающим первый случай в истории, когда массовые убийцы были привлечены к ответственности за военные преступления. В то время Ференцу было 27 лет, и он впоследствии сыграл решающую роль в обеспечении компенсаций пережившим Холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге.

Неутомимый борец за права человека, он также написал девять книг и десятки статей, произнес бесчисленное количество речей и путешествовал по миру в свои 90 лет, распространяя свой девиз "закон, а не война".

"Мне со страхом посчастливилось прожить столько. Я надеюсь, что я сделал что-то хорошее за эту жизнь", — сказал Бен Ференц в своем последнем интервью СМИ.

Напомним, что участник британской поп-группы S Club 7 Пол Кэттермол скончался в возрасте 46 лет. Это произошло всего спустя несколько недель после того, как группа объявила о туре воссоединения.