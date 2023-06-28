Помер український дитячий письменник Юрій Нікітінський

Дитячий письменник та журналіст Юрій Нікітінський. Фото: соцмережі

Відомий автор дитячих творів, сценарист та редактор, Юрій Нікітінський, помер у віці 53 років. Письменник був відомий своїми зухвалими та дотепними роботами, які іноді були на межі дозволеного.

Про це повідомляє "БараБука".

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Що відомо про Юрія Нікітінського

У повідомленні йдеться, що Юрій Нікітінський не соромився експериментувати зі стилем і найчастіше з таких експериментів виходили його найкумедніші твори. Останнім часом він створив низку чудових творів українською мовою, які були опубліковані різними видавництвами.

Також Юрій Нікітінський був журналістом та дитячим письменником, який створював твори як російською, так і українською мовами. Народився 1970 року в Ашхабаді (Туркменістан), з 1984 року проживав у Києві. З 1990 його роботи публікувалися.

Серед його творів — "Вовчик, що осідлав бомбу", "Міцна дружба Дімона", "Апокаліпсис: 40 правил виживання" та багато інших. Він випустив книги в Україні та Росії, брав участь у створенні дитячих телепрограм. Він працював у дитячій періодиці, у тому числі в журналі "Однокласник", як редактор відділу молодіжних проблем. Крім того, він був редактором у журналі Ego та працював над проєктами та серіалами на Новому каналі.

Нагадаємо, що у запеклих боях поблизу Бахмута 13 червня загинув український активіст , журналіст, фоторепортер, воїн "Легіону Свободи", учасник Революції гідності, військовослужбовець Національної гвардії України Роман Чорномаз.

Також ми повідомляли, що на 87-му році життя в Мілані помер Сільвіо Берлусконі . Колишній неодноразовий прем'єр-міністр Італії мав тісні стосунки з Володимиром Путіним і навіть літав до окупованого Криму.