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Умер украинский детский писатель Юрий Никитинский

28 июня 2023 16:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Умер украинский детский писатель Юрий Никитинский
Детский писатель и журналист Юрий Никитинский. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Известный автор детских произведений, сценарист и редактор, Юрий Никитинский, умер в возрасте 53 лет. Писатель был известен своими дерзкими и остроумными работами, которые иногда были на грани дозволенного.

Об этом сообщает "БараБука".

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Что известно про Юрия Никитинского

В сообщении говорится, что Юрий Никитинский не стеснялся экспериментировать со стилем и зачастую из таких экспериментов получались его самые забавные произведения. В последнее время он создал ряд замечательных произведений на украинском языке, которые были опубликованы различными издательствами.

Также Юрий Никитинский был журналистом и детским писателем, создававшим произведения как на русском, так и на украинском языках. Родился в 1970 году в Ашхабаде (Туркменистан), с 1984 года проживал в Киеве. С 1990 года его работы публиковались.

Среди его произведений — "Волчик, оседлавший бомбу", "Прочная дружба Димона", "Апокалипсис: 40 правил выживания" и многие другие. Он выпустил книги в Украине и России, участвовал в создании детских телепрограмм. Он работал в детской периодике, в том числе в журнале "Одноклассник", в качестве редактора отдела молодежных проблем. Кроме того, он был редактором в журнале Ego и работал над проектами и сериалами на Новом канале.

Напомним, что в ожесточенных боях вблизи Бахмута 13 июня погиб украинский активист, журналист, фоторепортер, воин "Легиона Свободы", участник Революции достоинства, военнослужащий Национальной гвардии Украины Роман Черномаз.

Также мы сообщали, что на 87-м году жизни в Милане скончался Сильвио Берлускони. Бывший неоднократный премьер-министр Италии имел тесные отношения с Владимиром Путиным и даже летал в оккупированный Крым.

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