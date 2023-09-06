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Помер вчений Ігор Козловський, який пережив російський полон

6 вересня 2023 14:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Помер вчений Ігор Козловський, який пережив російський полон
Вчений Ігор Козловський. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уночі 6 вересня через серцевий напад помер український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук Ігор Козловський. За своє життя він пережив російський полон. 

Про це повідомила релігієзнавець Людмила Філіпович у Facebook. 

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"Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", — повідомила Філіпович. 

скріншот

Ще у вівторок, 5 вересня, Козловський відвідував прем’єру фільму Марисі Нікітюк "Я, Ніна" та ділився світлиною у соцмережах. 

Ігор Козловський
Ігор Козловський на прем'єрі фільму "Я, Ніна". Фото: з Facebook

Також відомо, що 6 вересня була запланована його участь у Третьому саміті Перших Леді та Джентельменів, який організовує Олена Зеленська. 

Полон Ігоря Козловського 

Ще 30 січня 2016 року в окупованій частині Донецька викрали релігієзнавця Ігоря Козловського. 62-річний учений залишався в місті, доглядаючи за сином, хворим на синдром Дауна.

Росіяни інкримінували йому інкримінували скоєння злочину за ч. 1 ст. 256 так званого "кримінального кодексу ДНР" – незаконне зберігання вибухових речовин. При цьому обвинувачення кілька разів змінювалися.

Ігор Козловський – кандидат історичних наук, очолював Центр релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних відносин у Донецьку. Свого часу керував управлінням у справах релігій Донецької ОДА. Викладав на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. Є автором більш ніж 50 наукових публікацій. Підтримував тісні стосунки із духовними діячами, був учасником міжнародних конференцій та зустрічей, у тому числі з Папою Іоаном Павлом II, главою РПЦ Алексієм II, патріархом Константинопольським Варфоломієм II.

Рідні запевняють, що релігієзнавець не критикував публічно самопроголошену "ДНР", а на своїй сторінці у соціальній мережі ділився лише філософськими цитатами та нейтральними фото.

За словами родичів, Ігор Анатолійович міг привернути до себе увагу бойовиків участю в міжконфесійному молитовному марафоні "За єдність і мир в Україні", який тривав у березні-жовтні 2014 року — туди він виходив із українським прапором.

Нагадаємо, 2 вересня через обстріл російських окупантів загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Сталося це у місті Середина-Буда, що у Сумській області.

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