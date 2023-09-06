Умер ученый Игорь Козловский, переживший российский плен

Ученый Игорь Козловский. Фото: из соцсетей

Ночью 6 сентября из-за сердечного приступа умер украинский ученый, религиовед, кандидат исторических наук Игорь Козловский. За свою жизнь он пережил русский плен.

Об этом сообщила религиовед Людмила Филиппович в Facebook.

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"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в засветы Игорь Козловский", — сообщила Филиппович.

Еще во вторник, 5 сентября, Козловский посещал премьеру фильма Марыси Никитюк "Я, Нина" и делился фотографией в соцсетях.

Игорь Козловский на премьере фильма "Я, Нина". Фото: с Facebook

Также известно, что 6 сентября было запланировано его участие в Третьем саммите Первых Леди и Джентельменов, который организует Елена Зеленская.

Плен Игоря Козловского

Еще 30 января 2016 в оккупированной части Донецка похитили религиоведа Игоря Козловского. 62-летний ученый оставался в городе, ухаживая за сыном, больным синдромом Дауна.

Русские инкриминировали ему инкриминировавшее совершение преступления по ч. 1 ст. 256 так называемого "уголовного кодекса ДНР" — незаконное хранение взрывчатых веществ. При этом обвинения несколько раз менялись.

Игорь Козловский — кандидат исторических наук, возглавлял Центр религиоведческих исследований и международных духовных отношений в Донецке. В свое время руководил управлением по делам религий Донецкой ОГА. Преподавал на кафедре философии Донецкого национального технического университета. Является автором более 50 научных публикаций. Поддерживал тесные отношения с духовными деятелями, был участником международных конференций и встреч, в том числе с Папой Иоанном Павлом II, главой РПЦ Алексием II, патриархом Константинопольским Варфоломеем II.

Родные уверяют, что религиовед не критиковал публично самопровозглашенную "ДНР", а на своей странице в социальной сети делился только философскими цитатами и нейтральными фото.

По словам родственников, Игорь Анатольевич мог привлечь к себе внимание боевиков участием в межконфессиональном молитвенном марафоне "За единство и мир в Украине", который продолжался в марте-октябре 2014 года — туда он выходил с украинским флагом.

Напомним, 2 сентября из-за обстрела российских оккупантов погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Произошло это в городе Середина-Буда в Сумской области.