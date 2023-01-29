Смерть настала сьогодні ввечері, 29 січня

На 94-му році життя помер поет-шістдесятник Дмитро Павличко. Раніше він обіймав посаду нардепа, був дипломатом та мав нагороду Героя України.

Про це у Facebook повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

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Як відомо, Дмитру Павличку було 93 роки.

"Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", — написав Михайло Сидоржевський.

Загиблий має звання Героя України. Окрім того, Павличко був кавалером ордена Ярослава Мудрого IV, V ступеня, ордена "За заслуги" III ступеня, ордена Свободи. Також він лавреат Національної премії імені Тараса Шевченка.

До слова, із осені 1945 pоку по літо 1946 року Дмитро Павличко був ув'язнений за справою щодо звинувачення в належності до УПА. Дмитро публічно визнав свою належність до УПА, в інтерв'ю розповідав, що його загін розпустили, а його відправили до школи.

Вже у 1953 році Павличко закінчив філологічний факультет Львівського університету. Потім він став членом КПРС з 1954 по 1990 роки. З 1955 року — член ЦК ЛКСМУ.

Завідував відділом поезії редакції журналу "Жовтень" (нині — "Дзвін"), після переїзду до Києва працював у секретаріаті СПУ. Упродовж 1971–1978 pp. Дмитро Павличко редагував журнал "Всесвіт".

У 1990–1994, 1998–1999 роках — Народний депутат України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на 100-му році життя помер видатний учений Ісаак Трахтенберг.