Смерть наступила сегодня вечером, 29 января

На 94-м году жизни скончался поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко. Ранее он занимал должность нардепа, был дипломатом и имел награду Героя Украины.

Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

Подробности

Как известно, Дмитрию Павлычко было 93 года.

"Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко. Мне только об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", — написал Михаил Сидоржевский.

У погибший имеет звание Героя Украины. Кроме того, Павлычко был кавалером ордена Ярослава Мудрого IV, V степени, ордена "За заслуги" III степени, ордена Свободы. Также он лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

К слову, с осени 1945 года по лето 1946 года Дмитрий Павлычко был заключен по делу об обвинении в принадлежности к УПА. Дмитрий публично признал свою принадлежность к УПА, в интервью рассказывал, что его отряд распустили, а его отправили в школу.

Уже в 1953 году Павлычко окончил филологический факультет Львовского университета. Затем он стал членом КПСС с 1954 по 1990 годы. С 1955 года — член ЦК ЛКСМУ.

Заведовал отделом поэзии редакции журнала "Жовтень" (ныне — "Дзвін"), после переезда в Киев работал в секретариате СПУ. На протяжении 1971–1978 гг. Дмитрий Павлычко редактировал журнал "Всесвіт".

В 1990–1994, 1998–1999 годах — Народный депутат Украины.

Напомним, ранее мы писали, что на 100-м году жизни скончался известный ученый Исаак Трахтенберг.