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Понад 10 тисяч родин отримають кошти на відновлення житла, — Федоров

24 серпня 2023 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Понад 10 тисяч родин отримають кошти на відновлення житла, — Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Понад 10 тисяч українських родин отримають кошти на відбудову свого житла. Сума фінансової допомоги — більше ніж 836 млн гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Які області серед лідерів на подання заяв

За його словами, переважна більшість заяв у таких областях:

  • Харківській,
  • Київській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Донецькій.

"Послуга "єВідновлення" стартувала в "Дії" на початку травня. Складний, але важливий комплексний сервіс. Реалізували наповнення реєстрів, перевірку інформації, взаємодію з банками, роботу комісій з перевірки пошкодженого майна", — написав він.

Як отримати кошти

Для того, аби отримати гроші, необхідно подати заяву в застосунку "Дія", після чого відкрити картку "єВідновлення" в одному з банків-партнерів.

"Все просто, у кілька кліків. Без довгих бюрократичних процедур, походів у держоргани та кілометрових черг. "Дія" спрощує життя та економить час. Важливо, що з 1 серпня 2023 року розпочався другий етап програми. Допомогу можуть отримати українці, чиє житло повністю знищене. Заяву також можна подати в "Дії", — додав Федоров. 

Міністр зауважив, що послуга була розроблена Міністерством відновлення завдяки підтримці проєкту USAID / UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах у держуправлінні та послугах і Світового банку.

Скриншот допису

Нагадаємо, Миколаївська область сильно постраждала від початку війни, адже ворог постійно атакував її ракетами, дронами та РСЗВ. Наразі регіон перебуває серед лідерів за кількістю заяв на державну програму "єВідновлення".

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