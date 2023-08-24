Более 10 тысяч семей получат деньги на восстановление жилья, — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: google.com

Более 10 тысяч украинских семей получат средства на восстановление жилья. Сумма финансовой помощи — более 836 млн гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Какие области среди лидеров на подачу заявлений

По его словам, большинство заявлений есть в таких областях:

Харьковской,

Киевской,

Николаевской,

Херсонской,

Донецкой.

"Услуга "єВідновлення" стартовала в "Дії" в начале мая. Сложный, но важный комплексный сервис. Реализовали наполнение реестров, проверку информации, взаимодействие с банками, работу комиссий по проверке поврежденного имущества", — написал он.

Как получить средства

Для того чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в приложении "Дія", после чего открыть карту "єВідновлення" в одном из банков-партнеров.

"Все просто, в несколько кликов. Без долгих бюрократических процедур, походов в госорганы и километровые очереди. "Дія" упрощает жизнь и экономит время. Важно, что с 1 августа 2023 года начался второй этап программы. Помощь могут получить украинцы, чье жилье полностью уничтожено. Заявление также можно подать в "Дії", — добавил Федоров.

Министр отметил, что услуга была разработана Министерством восстановления благодаря поддержке проекта USAID / UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах в госуправлении и услугах Всемирного банка.

Скриншот сообщения

Напомним, Николаевская область сильно пострадала с начала войны, ведь враг постоянно атаковал ее ракетами, дронами и РСЗО. В настоящее время регион находится среди лидеров по количеству заявлений на государственную программу "єВідновлення".