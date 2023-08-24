Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Более 10 тысяч семей получат деньги на восстановление жилья, — Федоров arrow

Более 10 тысяч семей получат деньги на восстановление жилья, — Федоров

24 августа 2023 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Более 10 тысяч семей получат деньги на восстановление жилья, — Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Более 10 тысяч украинских семей получат средства на восстановление жилья. Сумма финансовой помощи — более 836 млн гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

Какие области среди лидеров на подачу заявлений

По его словам, большинство заявлений есть в таких областях:

  • Харьковской,
  • Киевской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Донецкой.

"Услуга "єВідновлення" стартовала в "Дії" в начале мая. Сложный, но важный комплексный сервис. Реализовали наполнение реестров, проверку информации, взаимодействие с банками, работу комиссий по проверке поврежденного имущества", — написал он.

Как получить средства

Для того чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в приложении "Дія", после чего открыть карту "єВідновлення" в одном из банков-партнеров.

"Все просто, в несколько кликов. Без долгих бюрократических процедур, походов в госорганы и километровые очереди. "Дія" упрощает жизнь и экономит время. Важно, что с 1 августа 2023 года начался второй этап программы. Помощь могут получить украинцы, чье жилье полностью уничтожено. Заявление также можно подать в "Дії", — добавил Федоров.

Министр отметил, что услуга была разработана Министерством восстановления благодаря поддержке проекта USAID / UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах в госуправлении и услугах Всемирного банка.

Скриншот сообщения

Напомним, Николаевская область сильно пострадала с начала войны, ведь враг постоянно атаковал ее ракетами, дронами и РСЗО. В настоящее время регион находится среди лидеров по количеству заявлений на государственную программу "єВідновлення".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

День независимости Украины — какова цена свободы

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз