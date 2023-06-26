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Понад 500 вступників не змогли скласти НМТ: у чому причина

26 червня 2023 13:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Понад 500 вступників не змогли скласти НМТ: у чому причина
Під час складання НМТ. Фото: офіційний сайт профспілки працівників освіти і науки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Через повітряні тривоги національний мультитест 2023 року постійно переривався. У підсумку понад пів тисячі вступників так і не змогли завершити НМТ, для них проведуть додаткову сесію.

Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Син міністра

Очільник Міносвіти Лісовий прокоментував особливість проведення національного мультитесту 2023 року.

Через повітряні тривоги тестування довелося переривати практично під час кожної із сесій.

"Мій син також потрапив на таку зміну, тож приблизно дві години разом з іншими вступниками та інструкторами вони провели в укритті", — розповів Оксен Лісовий.

Ті, що не завершили НМТ

Син міністра Лісового разом із своєю групою зумів завершити тестування.

Але понад 500 учасників так і не пройшли НМТ через тривалі повітряні тривоги.

Оксен Лісовий про проблеми із НМТ-2023
Оксен Лісовий про проблеми із НМТ-2023

Для таких вступників буде проведений додаткова сесія тестування.

Вона розпочнеться 11 липня.

Нагадаємо, що у мультитесті-2023 два предмети були обов’язковими. Це українська мова і математика.

Третій предмет обирав сам вступник із списку:

  • біологія;
  • іноземна мова;
  • історія України;
  • фізика;
  • хімія.

На складання тесту за планом відвели 180 хвилин. Їх кожен вступник міг використати на власний розсуд.

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