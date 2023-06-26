Более 500 абитуриентов не смогли сдать НМТ: в чем причина

При сдаче НМТ. Фото: официальный сайт профсоюза работников образования и науки

Из-за воздушных тревог национальный мультитест 2023 года постоянно прерывался. В итоге более полутысячи абитуриентов так и не смогли завершить НМТ, для них проведут дополнительную сессию.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Сын министра

Глава Минобразования Лесной прокомментировал особенность проведения национального мультитеста в 2023 году.

Из-за воздушных тревог тестирование пришлось прерывать практически во время каждой из сессий.

"Мой сын также попал на такую смену, поэтому примерно два часа вместе с другими поступающими и инструкторами они провели в укрытии", — рассказал Оксен Лесной.

Не завершившие НМТ

Сын министра Лисового вместе со своей группой сумел завершить тестирование.

Но более 500 участников так и не прошли НМТ из-за продолжительных воздушных тревог.

Оксен Лисовой о проблемах с НМТ-2023

Для таких поступающих будет проведена дополнительная сессия тестирования.

Она начнется 11 июля.

Напомним, что в мультитесте-2023 два предмета были обязательными. Это украинский язык и математика.

Третий предмет выбирал сам абитуриент из следующего списка:

биология;

иностранный язык;

история Украины;

физика;

химия.

На сдачу теста по плану отвели 180 минут. Их каждый абитуриент мог использовать по своему усмотрению.