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Более 500 абитуриентов не смогли сдать НМТ: в чем причина

26 июня 2023 13:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Более 500 абитуриентов не смогли сдать НМТ: в чем причина
При сдаче НМТ. Фото: официальный сайт профсоюза работников образования и науки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Из-за воздушных тревог национальный мультитест 2023 года постоянно прерывался. В итоге более полутысячи абитуриентов так и не смогли завершить НМТ, для них проведут дополнительную сессию.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Сын министра

Глава Минобразования Лесной прокомментировал особенность проведения национального мультитеста в 2023 году.

Из-за воздушных тревог тестирование пришлось прерывать практически во время каждой из сессий.

"Мой сын также попал на такую смену, поэтому примерно два часа вместе с другими поступающими и инструкторами они провели в укрытии", — рассказал Оксен Лесной.

Не завершившие НМТ

Сын министра Лисового вместе со своей группой сумел завершить тестирование.

Но более 500 участников так и не прошли НМТ из-за продолжительных воздушных тревог.

Оксен Лисовой о проблемах с НМТ-2023
Оксен Лисовой о проблемах с НМТ-2023

Для таких поступающих будет проведена дополнительная сессия тестирования.

Она начнется 11 июля.

Напомним, что в мультитесте-2023 два предмета были обязательными. Это украинский язык и математика.

Третий предмет выбирал сам абитуриент из следующего списка:

  • биология;
  • иностранный язык;
  • история Украины;
  • физика;
  • химия.

На сдачу теста по плану отвели 180 минут. Их каждый абитуриент мог использовать по своему усмотрению.

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