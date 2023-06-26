Более 500 абитуриентов не смогли сдать НМТ: в чем причина
Из-за воздушных тревог национальный мультитест 2023 года постоянно прерывался. В итоге более полутысячи абитуриентов так и не смогли завершить НМТ, для них проведут дополнительную сессию.
Об этом сообщает на своей Facebook-странице министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Сын министра
Глава Минобразования Лесной прокомментировал особенность проведения национального мультитеста в 2023 году.
Из-за воздушных тревог тестирование пришлось прерывать практически во время каждой из сессий.
"Мой сын также попал на такую смену, поэтому примерно два часа вместе с другими поступающими и инструкторами они провели в укрытии", — рассказал Оксен Лесной.
Не завершившие НМТ
Сын министра Лисового вместе со своей группой сумел завершить тестирование.
Но более 500 участников так и не прошли НМТ из-за продолжительных воздушных тревог.
Для таких поступающих будет проведена дополнительная сессия тестирования.
Она начнется 11 июля.
Напомним, что в мультитесте-2023 два предмета были обязательными. Это украинский язык и математика.
Третий предмет выбирал сам абитуриент из следующего списка:
- биология;
- иностранный язык;
- история Украины;
- физика;
- химия.
На сдачу теста по плану отвели 180 минут. Их каждый абитуриент мог использовать по своему усмотрению.