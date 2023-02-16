Більшість європейців вірять у перемогу України, — опитування

Понад 60% європейців вірять у перемогу України, — опитування
61% громадян Європейського Союзу вірять, що Україна переможе у війні. Найбільше таких однодумців у Польщі — понад 80%.
Про це свідчать результати опитування eupinions.
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Деталі
Так, за даними соціологічного опитування у середньому приблизно 61% громадян ЄС вірять у перемогу України. Найбільше вболівають за Україну у сусідній Польщі — 81% опитаних. А от найбільш скептично налаштовані в Італії, однак у перемогу України там вірить 51% громадян. У Німеччині цей показник складає 55%.
Окрім того, загальноєвропейське опитування показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 64% у Бельгії до 79% у Польщі.
Варто зазначити, що більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія пропонує розширити дію мобільного роумінгу на територію України.
Якщо пропозицію схвалять, то українці зможуть користуватися безкоштовним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС.