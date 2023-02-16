Большинство европейцев верят в победу Украины, — опрос

Более 60% европейцев верят в победу Украины, — опрос
61% граждан Европейского Союза верят в то, что Украина победит в войне. Больше всего таких единомышленников в Польше — более 80%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса eupinions.
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Так, по данным социологического опроса, в среднем примерно 61% граждан ЕС верят в победу Украины. Больше всего болеют за Украину в соседней Польше — 81% опрошенных. А вот наиболее скептически настроены в Италии, однако в победу Украины там верят 51% граждан. В Германии этот показатель составляет 55%.
Кроме того, общеевропейский опрос показал, что 68% респондентов рассматривают вторжение в Украину как нападение на Европу в целом. Доля соглашающихся с этим утверждением в каждой стране-члене ЕС колеблется от 64% в Бельгии до 79% в Польше.
Стоит отметить, что большинство принявших участие в опросе граждан ЕС считают, что Украина защищает ценности, которые разделяют все европейские страны.
Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия предлагает расширить действие мобильного роуминга на территорию Украины.
Если предложение будет одобрено, то украинцы смогут пользоваться бесплатным мобильным роумингом на территории стран-членов ЕС.