Популярний ютуб-блогер міг опинитися на зниклому батискафі "Титан"

Зниклий батискаф "Титан". Фото: Вікіпедія

Популярний ютуб-блогер MrBeast міг опинитися на підводному човні "Титан", що нещодавно зник біля затонулого "Титаніка" в Атлантичному океані. Йому надійшла пропозиція, але він відмовився.

Про це він розповів у соцмережах.

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Коментар MrBeast

"Раніше цього місяця мене запросили покататися на титанічному підводному човні, але я відмовився. Якось страшно, що я міг бути на ньому", — йдеться в повідомленні.

Джерело: twitter.com/MrBeast

Нагадаємо, що приблизно через дві години після занурення берегова охорона США втратила зв'язок з малогабаритним підводним човном, який возить туристів до затонулого "Титаніка". Загалом на борту перебувають п'ятеро людей, і наразі тривають активні пошуки, участь у яких беруть різні організації.

Також ми писали, що в результаті пошуків затонулої субмарини, яка зникла неподалік "Титаніка", виявили, що підводне судно повністю зруйноване. Пасажири, які перебували на борту, загинули.

Додамо, що дружина власника батискафа "Титан" Стоктона Раша, який разом із туристами зник в Атлантичному океані, є родичкою загиблої пари на "Титаніку". Історія їх кохання та самопожертви не може лишитися непомітною.