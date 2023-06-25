Популярный ютуб-блогер мог оказаться на пропавшем батискафе "Титан"

Пропавший батискаф "Титан". Фото: Википедия

Популярный ютуб-блогер MrBeast мог оказаться на подводной лодке "Титан", недавно пропавшей у затонувшего "Титаника" в Атлантическом океане. Ему поступило предложение, но он отказался.

Об этом он рассказал в соцсетях.

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Комментарий MrBeast

"Раньше в этом месяце меня пригласили прокатиться на титанической подлодке, но я отказался. Как-то страшно, что я мог быть на нем", — говорится в сообщении.

Источник: twitter.com/MrBeast

Напомним, что примерно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритной подводной лодкой, которая возит туристов в затонувший "Титаник". В общей сложности на борту находятся пять человек, и сейчас продолжаются активные поиски, участие в которых принимают разные организации.

Также мы писали, что в результате поисков затонувшей субмарины, пропавшей неподалеку "Титаника", обнаружили, что подводное судно полностью разрушено. Находившиеся на борту пассажиры погибли.

Добавим, что жена владельца батискафа "Титан" Стоктона Раша, пропавшего вместе с туристами в Атлантическом океане, является родственницей погибшей пары на "Титанике". История их любви и самопожертвования не может остаться незаметной.