Порушення мовного закону: яка область очолює антирейтинг у вишах

Студенти на заняттях. Фото: freepik

Одеська область очолила антирейтинг з недотримання використання державної мови у закладах вищої освіти по Україні. Загалом Одеса стабільно залишається у трійці лідерів з порушення мовного законодавства.

Про це повідомила представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк, передає Суспільне.

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Вітко-Присяжнюк розповіла, що з початку року по всій Україні проводилося 11 заходів держконтролю, що стосувались закладів вищої освіти і п'ять з них були по Одеській області.

"Після цього нам надійшло ще одне звернення із доказами щодо використання співробітниками російської мови. Вже були складені декілька адміністративних протоколів за такі порушення", — зазначила посадовиця.

Вона здивована, що викладачі, які чудово володіють українською мовою, викладають у вишах російською, пояснюючи це тим, що є запит від студентів.

Також вона зазначила, що Одеса стабільно залишається у трійці лідерів з порушення мовного законодавства. Станом на сьогодні до уповноваженої із захисту державної мови по Одещині надійшло 266 звернень громадян, які стосуються порушення мовного законодавства.

"Якщо апелювати до цих звернень, то найчастіше ці звернення стосувалися сфери обслуговування, далі — це мова інтернет-ресурсів, потім те, на що ще звертають увагу, — мова реклами та інформації для загального ознайомлення, це вивіски, оголошення тощо", — розповіла Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Нагадаємо, нещодавно в містах Болград, Арциз та смт Тарутине, що на Одещині, пройшов моніторинг виконання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За результатами перевірки Тарас Кремінь звернувся до Ради національної безпеки і оборони України, а також до Служби безпеки України.