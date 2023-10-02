Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Нарушение языкового закона: какая область возглавляет антирейтинг в вузах arrow

Нарушение языкового закона: какая область возглавляет антирейтинг в вузах

2 октября 2023 10:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нарушение языкового закона: какая область возглавляет антирейтинг в вузах
Студенты на занятиях. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Одесская область возглавила антирейтинг по несоблюдению использования государственного языка в высших учебных заведениях по Украине. В общем, Одесса стабильно остается в тройке лидеров по нарушению языкового законодательства.

Об этом сообщила представитель уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослав Витко-Присяжнюк, передает Суспільне.

Читайте также:

Нарушение языкового закона: какая область лидирует

Витко-Присяжнюк рассказала, что с начала года по всей Украине проводилось 11 мероприятий госконтроля, которые касались высшего образования, и пять из них были по Одесской области.

"После этого нам поступило еще одно обращение с доказательствами по использованию сотрудниками русского языка. Уже было составлено несколько административных протоколов за такие нарушения", — отметила чиновник.

Она удивлена, что преподаватели, которые прекрасно владеют украинским языком, преподают в вузах на русском, объясняя это тем, что есть запрос от студентов.

Также она отметила, что Одесса остается стабильно в тройке лидеров по нарушению языкового законодательства. По состоянию на сегодня к уполномоченной по защите государственного языка в Одесской области поступило 266 обращений граждан, касающихся нарушения языкового законодательства.

"Если апеллировать к этим обращениям, то чаще всего эти обращения касались сферы обслуживания, далее — это язык интернет-ресурсов, затем то, на что еще обращают внимание, — язык рекламы и информации для общего ознакомления, это вывески, объявления и тому подобное", — рассказала Ярослава Витко-Присяжнюк.

Напомним, недавно в городах Болград, Арциз и пгт Тарутино Одесской области прошел мониторинг выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По результатам проверки Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в Службу безопасности Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

14:18 Ученые раскрыли загадочное происхождение восьмого континента Земли: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз