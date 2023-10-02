Нарушение языкового закона: какая область возглавляет антирейтинг в вузах

Студенты на занятиях. Фото: freepik

Одесская область возглавила антирейтинг по несоблюдению использования государственного языка в высших учебных заведениях по Украине. В общем, Одесса стабильно остается в тройке лидеров по нарушению языкового законодательства.

Об этом сообщила представитель уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослав Витко-Присяжнюк, передает Суспільне.

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Витко-Присяжнюк рассказала, что с начала года по всей Украине проводилось 11 мероприятий госконтроля, которые касались высшего образования, и пять из них были по Одесской области.

"После этого нам поступило еще одно обращение с доказательствами по использованию сотрудниками русского языка. Уже было составлено несколько административных протоколов за такие нарушения", — отметила чиновник.

Она удивлена, что преподаватели, которые прекрасно владеют украинским языком, преподают в вузах на русском, объясняя это тем, что есть запрос от студентов.

Также она отметила, что Одесса остается стабильно в тройке лидеров по нарушению языкового законодательства. По состоянию на сегодня к уполномоченной по защите государственного языка в Одесской области поступило 266 обращений граждан, касающихся нарушения языкового законодательства.

"Если апеллировать к этим обращениям, то чаще всего эти обращения касались сферы обслуживания, далее — это язык интернет-ресурсов, затем то, на что еще обращают внимание, — язык рекламы и информации для общего ознакомления, это вывески, объявления и тому подобное", — рассказала Ярослава Витко-Присяжнюк.

Напомним, недавно в городах Болград, Арциз и пгт Тарутино Одесской области прошел мониторинг выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По результатам проверки Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в Службу безопасности Украины.