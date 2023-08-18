Посадовиця Дніпровської РДА отримала підозру за закупку "золотих" овочерізок в укриття. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі овочерізок в укриття. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Фігурантці справи інкримінують розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану.

"Підозрювана є уповноваженою особою, що відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель в управлінні освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації", — кажуть у прокуратурі.

Заголовок

Жінка зловживала службовим становищем та вчинила розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі "Обладнання для закладів громадського харчування" (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях)" (овочерізки з набором насадок).

Вартість товару виявилась завищеною на майже 300 тис. грн, чим спричинено збитки управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації на зазначену суму.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із районів Києві в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. На все потратили понад 3 млн грн.

Додамо, скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.