Чиновница Днепровской РГА получила подозрение за закупку "золотых" овощерезок в укрытие
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке овощерезок в укрытие. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Детали дела
Фигурантке дела инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения.
"Подозреваемая является уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение процедур закупок и обнародования отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок в управлении образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации", — говорят в прокуратуре.
Женщина злоупотребляла служебным положением и растратила бюджетные средства во время проведения процедуры закупки "Оборудование для заведений общественного питания" (комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях)" (овочерезки с набором насадок).
Стоимость товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн, чем нанесен ущерб управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на указанную сумму.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. На все потратили более 3 млн. грн.
Добавим, скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.