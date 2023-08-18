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Чиновница Днепровской РГА получила подозрение за закупку "золотых" овощерезок в укрытие

18 августа 2023 12:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Чиновница Днепровской РГА получила подозрение за закупку "золотых" овощерезок в укрытие
Чиновница Днепровской РГА получила подозрение за закупку "золотых" овощерезок в укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке овощерезок в укрытие. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура

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Детали дела

Фигурантке дела инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения.

"Подозреваемая является уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение процедур закупок и обнародования отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок в управлении образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации", — говорят в прокуратуре.

 

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Женщина злоупотребляла служебным положением и растратила бюджетные средства во время проведения процедуры закупки "Оборудование для заведений общественного питания" (комплекты оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях)" (овочерезки с набором насадок).

Стоимость товара оказалась завышенной почти на 300 тыс. грн, чем нанесен ущерб управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на указанную сумму.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. На все потратили более 3 млн. грн.

Добавим, скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

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