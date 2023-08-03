Авіакатастрофа в Броварах 18 січня 2023 року. Фото: соцмережі

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям ДСНС у справі авіакатастрофи, яка сталась у Броварах. 18 січня 2023 року внаслідок аварії загинуло керівництво МВС.

Про це повідомляє ДБР.

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Що відомо

Зазначається, що посадовці ДСНС, які отримали підозру, порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

Підозру повідомили:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Посадовці ДСНС отримали підозру у справі авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво МВС. Фото: ДБР

Посадовці ДСНС отримали підозру у справі авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво МВС. Фото: ДБР

Посадовці ДСНС отримали підозру у справі авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво МВС. Фото: ДБР

"Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки"", — кажуть слідчі.

Зазначається, не зважаючи на застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області.

Повітряне судно не мало дозвільних документів для польоту

"Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов", — кажуть у ДБР.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України.

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у справі моторошної авіакатастрофи в Броварах версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Розслідування все ще триває.

Додамо, 8 січня у місті Бровари на Київщині прогримів вибух. На об'єкт інфраструктури впав літальний апарат. У поліції повідомили, що упав вертоліт. Наразі відомо, що внаслідок падіння вертольота є загиблі та поранені.

Згодом стало відомо, що у Броварах 18 січня внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка загинуло 18 людей, серед них — керівництво Міністерства внутрішніх справ.